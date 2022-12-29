Айтишникам не будут ограничивать выезд за границу

Обсуждается, чтобы экономически пребывающим за пределами РФ айтишникам это было не так интересно. Но министерство выступает за то, чтобы «жестко это не валили. И уж тем более не ограничивали выезд за границу».

«Сама ситуация стабилизации и отсутствия планов по мобилизации нашу отрасль будут успокаивать. Тем более мы понимаем, что и международный рынок не такой привлекательный, многие продолжают сохранять отношения с российскими компаниями. Есть такой тренд: на вакансии в РФ сейчас все больше откликается людей, которые вынужденно находятся за границей. Я считаю, что сейчас мы должны ничего жесткого не делать».

Дополнительные меры помощи для уехавших пока не планируют.