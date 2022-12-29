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Айтишникам не будут ограничивать выезд за границу

«Кто уехал – спокойно возвращайтесь. Или продолжайте работать за границей в российской компании – такая тоже опция есть». Выезд закрывать никому не будут. Так ответил глава Минцифры на вопрос «Клерка» об ограничениях для релоцированных.

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Обсуждается, чтобы экономически пребывающим за пределами РФ айтишникам это было не так интересно. Но министерство выступает за то, чтобы «жестко это не валили. И уж тем более не ограничивали выезд за границу».

«Сама ситуация стабилизации и отсутствия планов по мобилизации нашу отрасль будут успокаивать. Тем более мы понимаем, что и международный рынок не такой привлекательный, многие продолжают сохранять отношения с российскими компаниями. Есть такой тренд: на вакансии в РФ сейчас все больше откликается людей, которые вынужденно находятся за границей. Я считаю, что сейчас мы должны ничего жесткого не делать».

Дополнительные меры помощи для уехавших пока не планируют.

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