Экономика России

В инфляционную корзину включили путешествия в Крым

Месячную инфляцию будут считать по ценам на 566 позиций, а недельную по стоимости 109 товаров и услуг.

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Росстат включил в корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2023 году 8 позиций. Добавили турпоездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы по России, сидячие вагоны в поездах дальнего следования, офисную бумагу, чемоданы и ряд детских товаров. Об этом сообщает сайт Росстата.

Вместе с изменениями набор товаров и услуг для ежемесячного наблюдения в 2023 году составит 566 позиций, тогда как в 2022 году их было 558.

Таким образом, в 2023 году недельный набор будет включать 109 товаров и услуг (против 106 позиций в 2022 году).

В еженедельную корзину включили такие услуги, как «Ремонт телевизоров», «Мойка легкового автомобиля», «Стрижка модельная в женском зале», «Стрижка модельная в мужском зале». При этом исключили «Конфеты мягкие, глазированные шоколадом».

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