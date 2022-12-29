Маркировка товаров

«Честный знак» создал бесплатное ПО для работы с маркировкой

Новая программа позволит не допускать ошибок при маркировке товаров, сбережет время и деньги предприятий.

Версия для печати

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») выпустил бесплатное программное обеспечение для малого и среднего бизнеса «Маркировка.просто». Об этом пишет «C-news».

Софт устанавливается на компьютеры с системой Windows и позволяет заказывать коды маркировки, печатать этикетки c ними, проводить сверку кодов и вносить их в отчет для «Честного знака».

Раньше коды маркировки отдельно выгружались через личный кабинет, для вывода на печать их приходилось адаптировать с помощью платного софта. Теперь все это можно сделать бесплатно в одной программе.

Кроме того, приложение автоматически проверит ошибки, которые можно допустить при маркировке товаров.

В программе могут работать одновременно несколько пользователей, есть возможность доработать функционал под потребности определенной компании.

Предприниматели уже положительно отзываются о новом ПО, отмечают интуитивно понятный интерфейс и возможность бесплатно работать в программе.

Инвестиции

Предновогодний инвестобзор от «Клерка»: вспоминаем, каким был этот год и его ключевые события

2022 год перевернул представление российских инвесторов о фондовом рынке. В этом году случилось то, что раньше казалось немыслимым: почти месячная приостановка торгов на бирже, не публиковались отчетности, компании меняли юрисдикцию, иностранные акции стали доступны только «квалам». Об этих и других событиях вспоминаем в этой статье.

Предновогодний инвестобзор от «Клерка»: вспоминаем, каким был этот год и его ключевые события

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
УСН

💎 Ювелиры не хотят подавать уведомление о добровольном отказе от УСН

С 2023 года для ювелирной отрасли отменили право на применение УСН и ПСН. Негодующий ювелирный бизнес готовится к переходу на ОСНО. Но некоторые еще не теряют надежды, что законодатели передумают и оставят им право на спецрежимы.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Повышение квалификации для бухгалтеров

Расскажем, как сдать отчетность по новым правилам и без штрафов

В начале наступающего года каждому бухгалтеру предстоит аттестоваться, чтобы быть уверенным в своей квалификации. И доказать руководству, что вы сможете безошибочно сдать годовую отчетность за 2022 год.

Общество

Гололед: как получить компенсацию

За тротуар, дорогу, лестничную площадку отвечает конкретное юридическое лицо. Это может быть местная администрация, жилищно-коммунальная, дорожная служба или частная компания, которые по закону обязаны содержать объекты в надлежащем состоянии.

Гололед: как получить компенсацию
Читать еще