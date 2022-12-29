«Честный знак» создал бесплатное ПО для работы с маркировкой

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») выпустил бесплатное программное обеспечение для малого и среднего бизнеса «Маркировка.просто». Об этом пишет «C-news».

Софт устанавливается на компьютеры с системой Windows и позволяет заказывать коды маркировки, печатать этикетки c ними, проводить сверку кодов и вносить их в отчет для «Честного знака».

Раньше коды маркировки отдельно выгружались через личный кабинет, для вывода на печать их приходилось адаптировать с помощью платного софта. Теперь все это можно сделать бесплатно в одной программе.

Кроме того, приложение автоматически проверит ошибки, которые можно допустить при маркировке товаров.

В программе могут работать одновременно несколько пользователей, есть возможность доработать функционал под потребности определенной компании.

Предприниматели уже положительно отзываются о новом ПО, отмечают интуитивно понятный интерфейс и возможность бесплатно работать в программе.