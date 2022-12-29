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Горелкин заявил, что не нужно финансировать ОС «Аврора» из бюджета

Все успешные операционные системы создаются без участия государства, поэтому решение выделять средства на отечественные проекты нельзя считать верным.

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что считает неправильным спонсировать из бюджета создание отечественной мобильной ОС «Аврора». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Лично я считаю, что финансировать подобные проекты из бюджета неправильно. Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств. Они завоевали рынок именно потому, что коммерческие компании были кровно в этом заинтересованы. Взлетит ли альтернативный проект, если накачать его бюджетными деньгами – большой вопрос, я в этом сильно сомневаюсь», – заявил Антон Горелкин.

Также Антон Горелкин назвал главной интригой 2022 года вопрос о том, получит ли «Ростелеком» бюджетное финансирование для внедрения российской мобильной операционки «Аврора». И почему именно эту ОС взялись поддерживать.

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