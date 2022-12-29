Горелкин заявил, что не нужно финансировать ОС «Аврора» из бюджета

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что считает неправильным спонсировать из бюджета создание отечественной мобильной ОС «Аврора». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Лично я считаю, что финансировать подобные проекты из бюджета неправильно. Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств. Они завоевали рынок именно потому, что коммерческие компании были кровно в этом заинтересованы. Взлетит ли альтернативный проект, если накачать его бюджетными деньгами – большой вопрос, я в этом сильно сомневаюсь», – заявил Антон Горелкин.

Также Антон Горелкин назвал главной интригой 2022 года вопрос о том, получит ли «Ростелеком» бюджетное финансирование для внедрения российской мобильной операционки «Аврора». И почему именно эту ОС взялись поддерживать.