В Москве зарегистрировано почти 398 тысяч ИП

За 11 месяцев 2022 года в Москве стало на 9% больше индивидуальных предпринимателей, общее число ИП составляет почти 398 тыс. Об этом сообщил «Интерфаксу» заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Индивидуальное предпринимательство становится все более популярной формой ведения бизнеса: за последние пять лет количество таких предприятий в Москве выросло на 40%. Этому способствует широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации и ведения документооборота», – отметил Владимир Ефимов.

С января по ноябрь 2022 года в столице зарегистрировались 71,2 тыс. новых индивидуальных предпринимателей. Прекратили свою деятельность 43,5 тыс.

Работа ИП в основном ориентирована на внутренний рынок. Многие заняли нишу западных брендов, которые ушли из РФ.

28% московских предпринимателей работают в сфере торговли, 17% в строительстве, 4,5% в обрабатывающей промышленности, 9,6% ИП оказывают консалтинговые услуги, а 5,7% занимаются IT-разработками.