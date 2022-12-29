Бухгалтеру и кадровику придется выйти на работу в новогодние праздники, если кто-то задумает уволиться

Дело в том, что некоторые сотрудники работают по графику, в том числе в новогодние праздники.

Например, Роструд рассмотрел такую ситуацию: сотрудник увольняется 5 января, а 6 января уже устраивается на новую работу.

Работодатель настаивает, чтобы человек приходил увольняться 9 января, когда будет работать отдел кадров и бухгалтерия.

Но это незаконно, если сотрудник предупредил о своем увольнении за две недели.

Работодателю необходимо обеспечить выход на работу того сотрудника, который уполномочен проводить процедуру увольнения работника.