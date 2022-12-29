Карьера бухгалтера

💰 Профессия бухгалтера меняется. А вы отстаете

Бухгалтер трансформируется от составителя отчетности в полезную бизнесу единицу, человека, способного видеть и предлагать руководству антикризисные меры.

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💰 Профессия бухгалтера меняется. А вы отстаете
Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels

Для этого бухгалтеры осваивают управленческий учет.

Управленческий учет – это бухгалтерский учет, но с управленческой аналитикой.

Вы можете прекрасно знать (хотя вряд ли):

  • все положения по бухучету;
  • все процедуры МСФО;
  • все инструкции и прочие предписания по российским стандартам учета.

Но как понять, какие из этих все правил выбрать для конкретной организации?

Приходите на курс «Управленческий учет и бюджетирование».

Узнаете:

  • как наладить связь управленческого учета с бухгалтерским;
  • как организовать работу финансовой службы;
  • как настроить управленский учет;
  • как определять затраты и учитывать запасы;

Научитесь принимать решения, которые выручат в условиях кризиса. Всю программу не вместить в обзор – курс на 140 ак. часов.

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Специалисты с таким арсеналом навыков на рынке пока редкость.

Трудовое право

Бухгалтеру и кадровику придется выйти на работу в новогодние праздники, если кто-то задумает уволиться

В день увольнения с сотрудником надо произвести расчет и выдать ему трудовую книжку (если она бумажная) и прочие документы о работе. И неважно, в какой день человек увольняется – в рабочий или выходной.

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