💰 Профессия бухгалтера меняется. А вы отстаете

Для этого бухгалтеры осваивают управленческий учет.
Управленческий учет – это бухгалтерский учет, но с управленческой аналитикой.
Вы можете прекрасно знать (хотя вряд ли):
- все положения по бухучету;
- все процедуры МСФО;
- все инструкции и прочие предписания по российским стандартам учета.
Но как понять, какие из этих все правил выбрать для конкретной организации?
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Узнаете:
- как наладить связь управленческого учета с бухгалтерским;
- как организовать работу финансовой службы;
- как настроить управленский учет;
- как определять затраты и учитывать запасы;
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