💰 Профессия бухгалтера меняется. А вы отстаете

Для этого бухгалтеры осваивают управленческий учет.

Управленческий учет – это бухгалтерский учет, но с управленческой аналитикой.

Вы можете прекрасно знать (хотя вряд ли):

все положения по бухучету;

все процедуры МСФО;

все инструкции и прочие предписания по российским стандартам учета.

Но как понять, какие из этих все правил выбрать для конкретной организации?

Узнаете:

как наладить связь управленческого учета с бухгалтерским;

как организовать работу финансовой службы;

как настроить управленский учет;

как определять затраты и учитывать запасы;

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