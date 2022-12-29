ВТБ начал выдавать льготную промышленную ипотеку

Банк ВТБ провел первые сделки по программе промышленной ипотеки с клиентами из малого и среднего бизнеса, сообщает «ТАСС».

Льготный кредит получили ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Альянсспецмаш» и компания «Янтарная волна».

В сентябре 2022 года запустили программу промышленно ипотеки.

Предприятиям предоставляют льготный кредит на покупку недвижимости для промышленного производства. Ставка – 5% годовых на срок до семи лет. Максимум можно взять 500 млн рублей.

В ноябре 2022 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что заявки на участие в реализации механизма промышленной ипотеки подали 15 кредитных организаций. Они готовы предоставить более 60 млрд рублей для 500 организаций.

Ранее мы уже писали, что промышленную ипотеку получила компания из Московской области, которая производит опоры для наружного освещения.