Теперь при трудоустройстве иностранцев ДМС нужен не всегда

Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства теперь смогут получать медицинскую помощь в рамках ОМС (Абзац 2 части 1 статьи 327.3 ТК).

Пройдите курс по отчетности за 2022 год! Отчитаетесь без штрафов и сможете легко пройти аттестационное испытание. А значит, получите удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров и удостоверение о повышении квалификации, номер которого будет в госреестре ФИС ФРДО. Это документы, доказывающие полноту и актуальность ваших знаний. Программа аттестации включает 12 модулей: налоги, взносы, кадры, охрана труда, проверки и т.д. Запись уже идет.

Исключение: ДМС требуется высококвалифицированным специалистам и их семьям (п. 14 ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ в ред. Федерального закона от 14.07.2022 г. № 237-ФЗ).

Иностранцы смогут воспользоваться ОМС, если работодатель не менее трех лет будет отчислять за них взносы на обязательное медицинское страхование.

Объясните работникам-мигрантам, что они смогут получить медпомощь по ОМС не раньше 2026 года.

До этого момента им недоступно плановое обслуживание в поликлинике.