Прием на работу иностранца

Теперь при трудоустройстве иностранцев ДМС нужен не всегда

Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства с 2023 году могут получать медицинскую помощь в рамках ОМС. Поэтому работодателям отныне не нужно следить за тем, чтобы у них был оформлен полис ДМС. Обеспечивать иностранцам платную медицинскую помощь тоже необязательно.

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Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства теперь смогут получать медицинскую помощь в рамках ОМС (Абзац 2 части 1 статьи 327.3 ТК).

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Исключение: ДМС требуется высококвалифицированным специалистам и их семьям (п. 14 ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ в ред. Федерального закона от 14.07.2022 г. № 237-ФЗ).

Иностранцы смогут воспользоваться ОМС, если работодатель не менее трех лет будет отчислять за них взносы на обязательное медицинское страхование.

Объясните работникам-мигрантам, что они смогут получить медпомощь по ОМС не раньше 2026 года.

До этого момента им недоступно плановое обслуживание в поликлинике.

Прием на работу иностранца

Теперь при трудоустройстве иностранцев ДМС нужен не всегда

Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства с 2023 году могут получать медицинскую помощь в рамках ОМС. Поэтому работодателям отныне не нужно следить за тем, чтобы у них был оформлен полис ДМС. Обеспечивать иностранцам платную медицинскую помощь тоже необязательно.

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