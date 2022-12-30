Путин подписал закон об оборотных штрафах за цензуру в СМИ и незаконную продажу sim-карт

За цензуру в СМИ оборотный штраф будет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной компанией за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено нарушение, но не меньше 4 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Раньше такой штраф составлял от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также появились штрафы за незаконную продажу sim-карт. Физлица заплатят от 30 до 50 тыс. рублей, а юрлица – от 300 до 500 тыс. рублей.

Под штраф могут попасть и операторы, которые предоставляют услуги корпоративным абонентам, если сведения о них не внесены в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или информация в ЕСИА недостоверна. Для юрлиц такой штраф составит 1-2 млн рублей, для должностных лиц – 100-200 тыс. рублей.

Штрафовать будут, если оператор не проверяет достоверность данных своих пользователей, включая юрлиц и ИП, и начинает оказывать услуги без идентификации.

Юрлицам это обойдется в 300-500 тыс. рублей, а должностным лицам – в 30-50 тыс. рублей. Такие же суммы заплатят операторы, которые не поделились с Роскомнадзором информацией, необходимой для мониторинга сведений об абонентах.