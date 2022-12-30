Минфин будет держать в ФНБ 60% юаней и 40% золота, а от долларов полностью отказались

Минфин РФ утвердил новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличив максимальную долю юаней до 60% и золота до 40%. Об этом сказано на сайте Минфина.

Изначально структура фонда была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов.

В феврале 2021 года в ней появились юань и иена – 15% и 5%, а доллары и евро сократили до 35%. Также разрешили размещать часть средств ФНБ в драгметаллах.

5 июля 2022 года Минфин решил отказаться от долларов в структуре ФНБ. В результате доллар был исключен, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля золота – 20,2%.

«Утверждена новая нормативная структура активов ФНБ в разрешенной иностранной валюте и золоте, в рамках которой исключена возможность инвестирования средств Фонда в активы, номинированные в долларах США», – сказано на сайте Минфина.

Теперь лимиты на инвестиции в юань и золото удвоены. Сейчас остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены.