Личные финансы

Сделки с вашим имуществом через Госуслуги можно запретить

Защитите имущество от мошенников. Появилась возможность запретить сделки с имуществом без личного присутствия собственника через портал ЕПГУ. Если подать заявление, запись внесут через пять рабочих дней. Установить ограничение можно дистанционно.

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На Едином портале государственных и муниципальных услуг уже можно подать заявление в Росреестр, чтобы в Единый государственный реестр недвижимости внесли запись о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника.

Если отправить такое заявление, то любой посредник, действующий по доверенности, не сможет заключить сделку без согласия владельца недвижимости.

Через мобильное приложение «Госключ», которое позволяет бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно подписать документы на смартфоне. 

Если запрет вы уже установили, то через сервис его также можно снять.

Сейчас цифровики работают над новыми функциями портала. Хотят ускорить взаимодействие всех участников сделок с недвижимостью: покупателей, продавцов, застройщиков, банков, страховых, а также органов власти и нотариусов.

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