50 тысяч машин купили по льготным кредитам в 2022 году

Примерно 50 тыс. автомобилей продали по программе льготного автокредитования в 2022 году, по льготному лизингу – около 20 тыс. машин. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров телеканалу «Россия-24».

В программе льготного автокредитования участвуют все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, выпущенные в 2022 году.

Дисконт от цены автомобилей составляет 20%, а для регионов Дальневосточного федерального округа – 25%. Со скидкой в 35% можно приобрести электромобили Evolute.

Также Денис Мантуров сообщил, что сейчас стоимость на автомобили снизилась до 18% по сравнению с весной 2022 года.