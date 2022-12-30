IT-компании

В реестр отечественного ПО включили программно-аппаратные комплексы

Теперь производители и разработчики ПАК имеют право на налоговые льготы, пониженные страховые взносы и приоритет при госзакупках.

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Правительство расширило реестр российского программного обеспечения (ПО), включив туда отечественные программно-аппаратные комплексы, сообщает сайт кабмина.

«Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных расширен за счет включения туда программно-аппаратных комплексов (ПАК) отечественного производства. Постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным», – сказано в сообщении.

Производители и разработчики ПАК теперь могут претендовать на льготы, которые раньше были доступны только правообладателям российского программного обеспечения.

При подаче заявления на включение в реестр российского ПО можно будет указать, что софт относится к сфере искусственного интеллекта. В числе льгот: нулевая ставка по налогу на прибыль и пониженный до 7,6% размер обязательного страхового взноса.

Также программное обеспечение из реестра не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) и имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций.

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