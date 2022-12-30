Аркадий Волож ушел из «Яндекса»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает компанию, сообщает «ТАСС».

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским „Яндексом“, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании – в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», – сообщил Волож сотрудникам «Яндекса».

В июне 2022 года в отношении бизнесмена были введены персональные санкции со стороны Европейского союза. Тогда Аркадий Волож покинул пост гендиректора компании и освободил руководящие должности в международных «дочках» группы.

Аркадий Волож займется развитием международных стартапов, которые могут развиваться вне «Яндекса». Он покидает все должности и не останется внешним консультантом компании.