IT-компании

Аркадий Волож ушел из «Яндекса»

Бизнесмен посчитал необходимой реструктуризацию компании, а сам будет работать в международных стартапах вне «Яндекса».

Версия для печати

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает компанию, сообщает «ТАСС».

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским „Яндексом“, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании – в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», – сообщил Волож сотрудникам «Яндекса».

В июне 2022 года в отношении бизнесмена были введены персональные санкции со стороны Европейского союза. Тогда Аркадий Волож покинул пост гендиректора компании и освободил руководящие должности в международных «дочках» группы.

Аркадий Волож займется развитием международных стартапов, которые могут развиваться вне «Яндекса». Он покидает все должности и не останется внешним консультантом компании.

Каким был 2022 в Трибуне. Лучшие посты, история Китая, блогеры, которые пишут нон-стоп и тайная жизнь «Клерка»

В 2022 году пользователи «Клерка» открыли для себя много новых возможностей, в том числе – возможность легко и удобно вести личный блог прямо на сайте. Вспоминаем самые топовые посты уходящего года.

Каким был 2022 в Трибуне. Лучшие посты, история Китая, блогеры, которые пишут нон-стоп и тайная жизнь «Клерка»

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

Вы присылали нам фото своих замечательных елочек - домашних и офисных, настало время показать их всему миру. И, конечно, голосуем за самую нарядную красавицу. Клерко-елочку тоже покажем (но она вне конкурса).

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023
Читать еще