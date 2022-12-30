Налоговый мониторинг

В ФНС рассказали про АИС «Налог-3» и налоговиков будущего

С 1 января 2023 года ФНС готова подключать информационные системы компаний к системе АИС «Налог-3», которую испытывали два года. За это время более 114 компаний успешно прошли интеграционное тестирование подключения.

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447 компаний, в отношении которых будет проводиться налоговый мониторинг в 2023 году, подключатся к АИС «Налог-3».

Об этом сообщила начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова в интервью программе «Налоги».

Взаимодействия с налоговой по ТКС через оператора электронного документооборота больше не будет, обмен пойдет напрямую. Это будет быстрее и качественнее, считают в ФНС.

Безопасность такого канала выше. При этом его настройка и поддержание требуют от налогоплательщика достаточно высокой технологической готовности. К этому вопросу активно привлекаются не только эксперты по налоговому законодательству, бухгалтерии, но и IT-служб и служб информационной безопасности. Бухгалтеры и налоговики приобретают все больше технологических и цифровых компетенций.

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Крашенникова рассказывает, что из сотрудников налоговой службы ФНС растит аналитиков нового поколения, которые очень хорошо разбираются не только в технологических процессах АИС «Налог-3», но и в тех, что идут у налогоплательщиков.

«Они также обладают глубокими знаниями законодательства и принципов налогового администрирования», – заявила она.

Кроме того, ведомство старается тщательно готовить представителей компаний, консультирует людей, дает подробные планы работы и настроек информационных систем.

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