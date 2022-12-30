Мораторий на проверки бизнеса продлили на 2023 год

Правительство РФ продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год, сообщает «ТАСС».
Контроль будет только отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска на основании специальных индикаторов. Для остальных предприятий нагрузка останется минимальной.
К категории высокого риска относятся предприниматели, которые нарушали административные правила в течение трёх последних лет.
Мораторий распространяется на плановые проверки Роскомнадзора, Ростехнадзора, МЧС, трудовой инспекции и других ведомств.
Внеплановые проверки сохранили, но контролирующие органы могут прийти только по жалобам, указанию федерального органа или прокуратуры. Например, могут проверить магазин, если будет больше 10 жалоб от покупателей.