Проверки

Мораторий на проверки бизнеса продлили на 2023 год

Весь 2023 год не будет плановых проверок Роскомнадзора, Ростехнадзора, МЧС, трудовой инспекции и других ведомств.

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Правительство РФ продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год, сообщает «ТАСС».

Контроль будет только отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска на основании специальных индикаторов. Для остальных предприятий нагрузка останется минимальной.

К категории высокого риска относятся предприниматели, которые нарушали административные правила в течение трёх последних лет.

Мораторий распространяется на плановые проверки Роскомнадзора, Ростехнадзора, МЧС, трудовой инспекции и других ведомств.

Внеплановые проверки сохранили, но контролирующие органы могут прийти только по жалобам, указанию федерального органа или прокуратуры. Например, могут проверить магазин, если будет больше 10 жалоб от покупателей.

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