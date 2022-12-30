НДС

По товарам, купленным при УСН, можно получить вычет по НДС после перехода на ОСНО

Если компания применяла УСН с объектом «доходы минус расходы», купила товар, но не продала его, можно применить вычет по НДС при переходе на общий режим.

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Разъяснение дал Минфин в письме от 23.12.2022 № 03-07-15/126726.

По общему правилу при переходе с УСН на ОСНО суммы входящего НДС при покупке товаров (работ, услуг) в период применения УСН, которые не были отнесены к расходам на УСН, принимаются к вычету по нормам главы 21 НК.

Принимать НДС к вычету в таком случае можно независимо от даты принятия этих товаров (работ, услуг) на учет.

При этом вычет производятся в налоговом периоде, в котором компания перешла на общий режим налогообложения.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 26.12.2022 № СД-4-3/17565@.

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