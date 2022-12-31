Учетная политика на 2023 год: шаблон для составления с учетом всех новых ФСБУ

На «Клерке» появилась учетная политика на 2023 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.

Просто отмечайте, что вам подходит:

В конце система сформирует приказ в Word.

Главное и самое крутое: в нашей учетной политике-2023 учтены все изменения по новым ФСБУ: Запасы, ОС, Капвложения, Документооборот и Аренда. Требования этих стандартов обязательно должны быть прописаны в УП и учтены в годовой отчетности.