Общество

4 января новый Социальный фонд принимает людей с неотложными вопросами

Сегодня в фонде доступны все государственные услуги, включая оформление выплаты единого пособия для семей с низким доходом.

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Получить услуги Социального фонда можно уже 4 января. Сегодня по всей стране в дежурном режиме будут работать объединенные клиентские службы СФР.

Про объединение фондов и новые взносы подробно рассказываем на курсе повышения квалификации. Там все изменения-2023.

В штатном режиме клиентские службы Соцфонда заработают с 9 января.

Адрес ближайшей клиентской службы можно уточнить на сайте.

Кстати, подать электронное заявление на получение мер социальной поддержки фонда можно через портал государственных услуг, через Единый контакт-центр по бесплатному телефону 8-800-6000-000. В онлайн-чате на главной странице сайта СФР можно получить консультацию по интересующим вопросам о мерах социальной поддержки.

Про новое детское пособие на детей читайте следом

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