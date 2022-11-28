Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит

Нормативка

С 2023 года заработают поправки в закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ о пособиях для граждан, имеющих детей. Они внесены Федеральным законом от 21.11.2022 № 455-ФЗ.

Кроме того, скоро примут еще один закон, который касается выплат на детей. В частности, речь идет о выплатах из маткапитала по закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ. Законопроект принят Госдумой в третьем чтении и направлен в Совет Федерации.

Также Минтруд разработал правила и условия получения нового пособия. Проект опубликован на федеральном портале.

Новое пособие

Новое пособие называется «ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка».

Сначала его называли универсальным. Но ко второму чтению законопроект переписали. Изменилось, в том числе, и название пособия.

Новое детское пособие заменит собой существующие сейчас 5 пособий:

пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим;

ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет;

ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет;

ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Сейчас для всех этих пособий действуют разные правила, которые утверждены разными нормативными актами.

С 2023 года правила будут едиными.

Новое пособие & старые пособия: в чем разница

Кто-то по новым правилам получит больше, чем по старым. Кто-то в принципе начнет получать пособие, потому что раньше такой возможности не было.

А кто-то, наоборот, по новым правилам не получит ничего, а по старым правилам мог бы рассчитывать на пособие.

То есть круг получателей сузится.

Смотрите в нашей таблице, для каких пособий изменятся условия.

Вид пособия Правила 2022 Правила 2023 Пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет Платят в размере 50% ПМ Платят в размере 50%, 75% или 100% ПМ Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим Платят в размере 7 677,81 руб. всем, у кого есть дети до 1,5 лет, независимо от дохода семьи Платят в размере 50%, 75% или 100% ПМ только малоимущим Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет 1. Платят из бюджета только на первого ребенка, а на второго ребенка платят из маткапитала. 2. Критерий нуждаемости – 2 ПМ 3. Для критерия нуждаемости не учитывают имущество 1. Платят на всех детей, независимо от очередности рождения: и на первого, и на второго, и на третьего, и т.д. 2. Критерий нуждаемости – 1 ПМ 3. Для критерия нуждаемости учитывают имущество Ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет из маткапитала Платят на второго ребенка Платят на всех детей независимо от очередности рождения: и на первого, и на второго, и на третьего, и т.д. Выплата идет дополнительно к пособию до 3 лет из бюджета

Выводы:

1. Беременные смогут получить больше. Это хорошо.

2. На детей до 1,5 лет люди с маленьким доходом получат больше, чем сейчас. Это плюс. Но люди с доходом больше 1 ПМ не получат вообще ничего. Это минус.

3. На детей до 3 лет начнут давать пособие из бюджета не только на первого, но и на всех последующих детей. Это хорошо.

Но критерий нуждаемости – ниже (не 2 ПМ, а 1 ПМ), и начнут учитывать имущество. Кто-то сможет получать это пособие на третьего ребенка. А кто-то и на первого ничего не получит, если доход выше 1 ПМ. Это плохо.

4.Пособие из маткапитала можно будет получать на всех детей до 3 лет при прежнем критерии нуждаемости – 2 ПМ. Причем оно будет в дополнение к основному пособию из бюджета. Это хорошо.

5. Правила по пособиям на детей с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет не изменяется. Новая выплата будет назначаться по таким же правилам, которые сейчас установлены для этих пособий.

Размер пособия

Размер пособия (50%, 75% или 100% регионального ПМ на детей) зависит от дохода семьи.

Сначала назначают базовую величину – 50% ПМ. Если доход семьи с учетом этого пособия меньше ПМ, назначают 75% ПМ. Если и в этом случае доход семьи все еще меньше ПМ на человека, то назначают 100% ПМ.

Учет доходов

Смотрите в нашей таблице, какие доходы будут учитывать, а какие не будут.

Будут учитывать Не будут учитывать от трудовой деятельности, в том числе авторские гонорары;

от предпринимательства и самозанятости;

пенсии;

стипендии;

меры соцподдержки;

алименты;

доходы от банковских вкладов;

доходы от выигрышей;

доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

доходы, полученные за рубежом. выплаты по соцконтракту;

целевые субсидии на приобретение имущества для малообеспеченых семей;

маткапитал;

налоговые вычеты;

компенсации за средства реабилитации;

все доходы мобилизованных;

выплаты по уходу за детьми-инвалидами;

пособия, алименты и выплаты на детей от 17 лет;

единовременная помощь в связи со стихийным бедствием или другими ЧС;

единовременные страховые выплаты в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его имуществу;

ежемесячные суммы, связанные с допрасходами на реабилитацию по решению МСЭ;

компенсация за надгробные памятники;

пособие на погребение;

выплаты в связи с гибелью или увечьем военнослужащих;

матпомощь на лечение ребенка;

детские пособия за прошлые периоды;

новая выплата из маткапитала.

Расчетный период для универсального пособия – 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Смотрите таблицу для расчетного периода при обращении за пособием в 2023 году.

Месяц подачи заявления Расчетный период Январь 2023 декабрь 2021 – ноябрь 2022 Февраль 2023 январь 2022 – декабрь 2022 Март 2023 февраль 2022 – январь 2023 Апрель 2023 март 2022 – февраль 2023 Май 2023 апрель 2022 – март 2023 Июнь 2023 май 2022 – апрель 2023 Июль 2023 июнь 2022 – май 2023 Август 2023 июль 2022 – июнь 2023 Сентябрь 2023 август 2022 – июль 2023 Октябрь 2023 сентябрь 2022 – август 2023 Ноябрь 2023 октябрь 2022 – сентябрь 2023 Декабрь 2023 ноябрь 2022 – октябрь 2023

Правило нулевого дохода

Работает правило нулевого дохода. Пособие дают только тем, кто имеет доход, но он низкий. Тем, кто просто не работает без уважительных причин пособие не дадут.

Минтруд пояснил, что для назначения пособия доход должен быть хотя бы в одном месяце из 12. То есть, необязательно, чтобы все 12 месяцев были с доходом.

При этом будет целый перечень уважительных причин, когда можно не иметь доход. Это, в частности, такие случаи:

беременность;

уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье;

уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе;

уход за ребенком до 3 лет;

уход за инвалидом или пожилым человеком, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или который старше 80 лет;

обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев и более;

безработица при регистрации в ЦЗН;

отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных, а также на коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Имущественный ценз

Смотрите в нашей таблице, какое имущество допустимо иметь семье, претендующей на пособие.

Имущество Максимальное количество Примечание Квартира Одна любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 24 м2 Если жилье признано непригодным для проживания, оно не учитывается. Также не учитываются жилье, занимаемое членом семьи с тяжелой формой хронического заболевания Дом Один любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 40 м2 Не учитываются дома, предоставленные семье в качестве меры поддержки Дача Одна Гараж Один или два, если семья многодетная или в ней есть инвалид Земельный участок не более 0,25 га для города или не более 1 га для села Земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки, а также дальневосточный гектар не учитываются Нежилое помещение Одно Хозпостройки на земельных участках для ИЖС, ЛПХ не учитываются Автомобиль Один или два, если семья многодетная или с инвалидом Исключение – новые мощные авто. Авто младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., может быть только у семей с 4 и более детьми Мотоцикл Один или два, если семья многодетная или с инвалидом Самоходная техника Одна младше 5 лет или две, если она получена в качестве меры соцподдержки Катер Один или моторная лодка младше 5 лет Маломерные суда старше 5 лет не учитываются Сбережения Годовой доход от процентов не превышает ПМ

Если недвижимость находится в долевой собственности и среди собственников – не только члены семьи заявителя, то учитываются только доли от 1/3 и больше.

Переходный период

Если ребенок родился до 31 декабря 2022 года включительно, можно выбрать – сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие.

Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права выплаты.

Если ребенок родился в 2023 году, то можно оформить только новое пособие.