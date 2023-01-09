При наличных расчетах между юрлицами и ИП в чеке ККТ должно быть наименование покупателя

Эти реквизиты обязательны, если расчет наличными идет между организациями или ИП.

Отсутствие этих реквизитов – нарушение.

Об этом сообщает ФНС в письме от 23.12.2022 № АБ-3-20/14698@.

Налоговиков также спросили может ли компания на УСН принять расходы по чеку, в котором этих реквизитов нет.

Четкого ответа на этот вопрос налоговики не дали. Но отметили, что расходы должны быть документально подтверждены.

Подтверждающие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ и из этих документов четко и определенно должно быть видно, какие расходы были произведены.