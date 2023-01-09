За арестованный приставами автомобиль надо платить налог

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.12.2022 № БС-4-21/17642@.

Налога не будет за авто, право собственности на которое прекращено в связи с его принудительным изъятием. И неважно, что оно не снято с учета. Основание – заявление собственника.

По закону об исполнительном производстве арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества.

Если пристав наложил арест, то это не влечет прекращение права собственности.

А значит, надо платить транспортный налог, если из постановления или акта о наложении ареста на имущество должника не следует иное.