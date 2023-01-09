Бухгалтеры разбираются с уведомлением по ЕНП, новыми КБК другими сложностями платежек

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- Какой ОКТМО указывать в платежке на ЕПН.
- Что делать, если ошибочно перечислили фиксированные взносы ОМС в декабре 2022 по реквизитам уплаты НДФЛ.
- На какой КБК перечислять фиксированные взносы ИП за 2022 год.
Но король вопросов: подавать ли уведомление из-за декабрьской зарплаты.
«Заплатили зарплату за декабрь 30.12. НДФЛ перечислили в бюджет 30.12. Значит 09.01.2023 мы первый раз подаем уведомление?». Ответы.
«По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023?». И еще.