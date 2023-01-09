Бухгалтеры разбираются с уведомлением по ЕНП, новыми КБК другими сложностями платежек

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Но король вопросов: подавать ли уведомление из-за декабрьской зарплаты.

«Заплатили зарплату за декабрь 30.12. НДФЛ перечислили в бюджет 30.12. Значит 09.01.2023 мы первый раз подаем уведомление?». Ответы.

«По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023?». И еще.