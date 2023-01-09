ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры разбираются с уведомлением по ЕНП, новыми КБК другими сложностями платежек

Обсуждение в бухгалтерском чате показало, что многие начали работать еще в праздники. Лидируют в списке вопросы ЕНП. Приводим самые интересные.

Версия для печати

Подписывайтесь на «Красный уголок бухгалтера» в Telegram и всегда найдете совет.

Но король вопросов: подавать ли уведомление из-за декабрьской зарплаты.

«Заплатили зарплату за декабрь 30.12. НДФЛ перечислили в бюджет 30.12. Значит 09.01.2023 мы первый раз подаем уведомление?». Ответы.

«По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023?». И еще.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Увольнение

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще