За мусор на обочине будут штрафовать

С 11 января 2023 года автоматические камеры на дорогах будут фиксировать не только нарушения ПДД, но и смотреть за теми, кто выбрасывает мусор из автомобилей. Технологии фиксации подобных нарушений еще предстоит разработать, сообщает «Коммерсант».

Вступают в силу изменения в ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Теперь для тех, кто оставляет отходы вне специально отведенных для этого мест – в лесополосе, на обочине дороги и т. д., – максимальный штраф увеличили с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Если нарушители выбрасывают мусор из машины, сумма штрафа составляет до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – 60 тыс. рублей, для юрлиц – 100 тыс. рублей.

Если мусор сгружают с грузовика, санкция достигает 75 тыс. рублей для граждан, 100 тыс. рублей – для должностных лиц и 200 тыс.– для юрлиц.

Постановление о штрафе отправят владельцу транспортного средства по почте после того, как камера считает нарушение.

Автовладелец, который не выбрасывал мусор, но получил штраф с камеры, должен будет доказать свою невиновность.