Банки

Росбанк купил микрокредитную компанию «Польза-Финанс»

Теперь Росбанк сможет выдавать микрокредиты и расширить клиентскую базу.

Версия для печати

В конце декабря 2022 года Росбанк купил микрокредитную компанию (МКК) ООО «Польза-Финанс», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

МКК «Польза-Финанс» специализируется на выдаче займов от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Уставный капитал компании – 107,8 млн рублей.

Микрокредитную организацию купили «не дороже 0,5 капитала», предположила гендиректор консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.

Выход в новую нишу расширит клиентскую базу Росбанка.

Росбанк является одной из системно значимых кредитных организаций РФ. В апреле 2022 года французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в РФ и продала свою долю в Росбанке компании «Интеррос».

В ноябре 2022 года «Интеррос» передал 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Владимира Потанина.

Повышение квалификации для бухгалтеров

Мы знаем, с какими мыслями засыпает и просыпается ваш директор

Круглосуточно собственники бизнеса только и думают о том, как заработать. Предприниматели готовы платить за стратегию, а на инструменты часто денег жалко, труд бухгалтера стоит дешево, ведь чаще всего бухгалтер – лишь составитель отчетности для налоговиков и других фондов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Автоматизация учета

Данные чеков и 1С:Бухгалтерия: выгрузка через личный кабинет ОФД и интеграция

Работа бухгалтерии – это совсем не «перекладывание бумажек». Сейчас, чтобы обеспечить бесперебойную сдачу отчетности и ведение учета, создано большое количество программ – запутаться легко, но для бухгалтера или предпринимателя недопустимо. Как упростить работу и избежать ошибок?

Данные чеков и 1С:Бухгалтерия: выгрузка через личный кабинет ОФД и интеграция

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Реорганизация компании

Реорганизация МУП (ГУП): пошаговая инструкция

Реорганизация муниципальных предприятий, а также ГУП – это процедура, направленная на перерегистрацию в ООО и НКО. Этот процесс обязательный, он должен завершиться до 01.01.2025 года. Унитарные формы могут продолжать свою деятельность, но только в ограниченных сферах.

Реорганизация МУП (ГУП): пошаговая инструкция
Читать еще