Росбанк купил микрокредитную компанию «Польза-Финанс»

В конце декабря 2022 года Росбанк купил микрокредитную компанию (МКК) ООО «Польза-Финанс», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.
МКК «Польза-Финанс» специализируется на выдаче займов от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Уставный капитал компании – 107,8 млн рублей.
Микрокредитную организацию купили «не дороже 0,5 капитала», предположила гендиректор консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.
Выход в новую нишу расширит клиентскую базу Росбанка.
Росбанк является одной из системно значимых кредитных организаций РФ. В апреле 2022 года французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в РФ и продала свою долю в Росбанке компании «Интеррос».
В ноябре 2022 года «Интеррос» передал 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Владимира Потанина.