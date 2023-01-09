Банк России выпустил новые инвестиционные монеты

Банк России выпускает в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» (3 рубля) и «Золотой червонец» (10 рублей), сообщает сайт ЦБ.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля размещено изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Образ святого Георгия на Руси с XI века использовали в качестве государственного символа. Инвестиционная монета сделана из серебра 999 пробы, имеет диаметр 39 мм.

На реверсе монеты «Золотой червонец» изображение крестьянина-сеятеля, лучи восходящего солнца, дымящиеся заводские трубы, поле и плуг, сверху надпись «Один червонец», а снизу выбиты даты «1923» и «2023». Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. Монета сделана из золота 999 пробы, ее диаметр составляет 22,6 мм.

Монеты выпустили тиражом до 500 тысяч. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во всех платежах.