Фишинговые сайты будут вычислять автоматически

Генпрокуратура создала прототип сервиса для автоматизированного поиска фишинговых сайтов, сообщает «ТАСС».
«В настоящее время Генеральной прокуратурой РФ с Минцифры России и Роскомнадзором ведется работа, направленная на противодействие использованию фишинговых ресурсов, производящих незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании», – сообщили в ведомстве.
Уже разработали законопроект с правилами блокировки интернет-ресурсов, которые маскируются под сайты госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей.