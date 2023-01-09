Интернет и IT

Фишинговые сайты будут вычислять автоматически

Специальный сервис будет искать фейковые сайты государственных организаций, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Затем их заблокирует Роскомнадзор.

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Генпрокуратура создала прототип сервиса для автоматизированного поиска фишинговых сайтов, сообщает «ТАСС».

«В настоящее время Генеральной прокуратурой РФ с Минцифры России и Роскомнадзором ведется работа, направленная на противодействие использованию фишинговых ресурсов, производящих незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании», – сообщили в ведомстве.

Уже разработали законопроект с правилами блокировки интернет-ресурсов, которые маскируются под сайты госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей.

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