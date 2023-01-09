Мы знаем, с какими мыслями засыпает и просыпается ваш директор

Директорам не нужен посмертный учет и факты прошлого. Они не просыпаются с мыслью завести еще одну табличку для отчета и узнать сумму налога, который требуется заплатить.

Но они готовы хорошо заплатить, если вы подскажете, как заработать больше.

Потому что вы можете разобраться в управленческом учете, а они чаще всего исключительно в пережеванном виде поймут, как реагировать на показатели учета.

Так почему бы не пройти курс по управленческому учету, чтобы обрести навык, который благотворно скажется не только на счете вашей компании, но и на вашем кошельке?!

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