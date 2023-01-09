Ценные бумаги

В ОФЗ можно будет хранить накопления, в том числе и пенсионные

Собираются выпускать дисконтные ОФЗ: они будут размещаться по цене существенно ниже номинала («со скидкой»), а погашаться по номиналу. На разнице можно будет заработать, получить налоговый вычет по ИИС, а также воспользоваться государственным софинансированием отчислений.

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Власти создают новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения – бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

ОФЗ будут без купонных доходов и НДФЛ по ним не удержат. Предполагается, что они будут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и ЦБ, и в них можно будет размещать в том числе пенсионные накопления.

Программа будет работать по следующей схеме: с оператором заключается договор, затем под контролем ЦБ сбережения (добровольные взносы, маткапитал, пенсии) инвестируются в ОФЗ, корпоративные, инфраструктурные облигации и прочие ценные бумаги.

Вкладчик сможет получить бонусы: налоговый вычет по инвестиционному счету в размере до 52 тыс. рублей в год и государственное софинансирование отчислений в размере до 36 тыс. рублей. Кроме того, если ценные бумаги находятся в портфеле инвестора более трех лет, то сумма погашения ОФЗ не облагается налогом.

В декабре 2022 года Минфин сообщил, что пока не планирует выпускать долгосрочные ОФЗ без промежуточных купонных выплат.

Тем не менее государство заинтересовано в долгосрочных накоплениях. В качестве альтернативы предлагают создать институт безотзывных вкладов с повышенным размером страховки. Сейчас защищены вклады до 1,4 млн рублей. Планируется также развивать институт сберегательных сертификатов.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ценные бумаги
Связано с компанией: Клерк Инвестиции
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