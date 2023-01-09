Взносы на травматизм

Взносы по страхованию от травматизма теперь надо платить в СФР: реквизиты для Санкт-Петербурга

С 01.01.2023 страховые взносы на соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний необходимо перечислять по новым реквизитам – в СФР, а не в ФСС.

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Уточнить реквизиты можно в своем региональном отделении фонда.

Для Санкт-Петербурга их сегодня опубликовали на сайте ФСС (которого де-юре уже не существует).

При этом на сайте нового СФР никаких сведений о новых реквизитах для уплаты взносов ни для Москвы, ни для Санкт-Петербурга пока нет.

Реквизиты для Спб:

  • Получатель: ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)
  • ИНН 7802114044
  • КПП 780201001
  • Банк получателя: СЕВЕРО – ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
  • БИК 014030106
  • Счет получателя: 03100643000000017200
  • Номер счета банка получателя средств (ЕКС): 40102810945370000005
  • ОКТМО 40315000.

КБК для уплаты взносов по травматизму – 797 1 02 12000 06 1000 160

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Взносы на травматизм
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