Взносы по страхованию от травматизма теперь надо платить в СФР: реквизиты для Санкт-Петербурга

Уточнить реквизиты можно в своем региональном отделении фонда.

Для Санкт-Петербурга их сегодня опубликовали на сайте ФСС (которого де-юре уже не существует).

При этом на сайте нового СФР никаких сведений о новых реквизитах для уплаты взносов ни для Москвы, ни для Санкт-Петербурга пока нет.

Реквизиты для Спб:

Получатель : ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)

: ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000) ИНН 7802114044

7802114044 КПП 780201001

780201001 Банк получателя: СЕВЕРО – ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

СЕВЕРО – ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург БИК 014030106

014030106 Счет получателя : 03100643000000017200

: 03100643000000017200 Номер счета банка получателя средств (ЕКС): 40102810945370000005

40102810945370000005 ОКТМО 40315000.

КБК для уплаты взносов по травматизму – 797 1 02 12000 06 1000 160