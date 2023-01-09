Взносы по страхованию от травматизма теперь надо платить в СФР: реквизиты для Санкт-Петербурга

Уточнить реквизиты можно в своем региональном отделении фонда.
Для Санкт-Петербурга их сегодня опубликовали на сайте ФСС (которого де-юре уже не существует).
При этом на сайте нового СФР никаких сведений о новых реквизитах для уплаты взносов ни для Москвы, ни для Санкт-Петербурга пока нет.
Реквизиты для Спб:
- Получатель: ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)
- ИНН 7802114044
- КПП 780201001
- Банк получателя: СЕВЕРО – ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
- БИК 014030106
- Счет получателя: 03100643000000017200
- Номер счета банка получателя средств (ЕКС): 40102810945370000005
- ОКТМО 40315000.
КБК для уплаты взносов по травматизму – 797 1 02 12000 06 1000 160