Новости ФНС

Запрашивать в ИФНС перечень сданных деклараций надо будет по-новому

ФНС выпустила новую методичку по ЭДО с налогоплательщиками.

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Опубликован приказ от 29.12.2022 № ЕД-7-19/1295@.

В методичке сказано, что что ответы на электронные запросы налогоплательщиков формируются в автоматическом режиме на основании данных информационных ресурсов в установленных форматах (RTF, XML, PDF).

В ответ на запрос налоговики выдадут такие документы:

  • перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году;
  • акт сверки по ЕНП;
  • справка об исполнении обязанности по уплате налогов;
  • справка о принадлежности сумм денег по ЕНП;
  • справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНП.

Запрос на получение этих справок надо подавать по специальной форме.

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Источник:
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Рубрика:
Новости ФНС
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