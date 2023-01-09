Запрашивать в ИФНС перечень сданных деклараций надо будет по-новому

Опубликован приказ от 29.12.2022 № ЕД-7-19/1295@.

В методичке сказано, что что ответы на электронные запросы налогоплательщиков формируются в автоматическом режиме на основании данных информационных ресурсов в установленных форматах (RTF, XML, PDF).

В ответ на запрос налоговики выдадут такие документы:

перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году;

акт сверки по ЕНП;

справка об исполнении обязанности по уплате налогов;

справка о принадлежности сумм денег по ЕНП;

справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНП.

Запрос на получение этих справок надо подавать по специальной форме.