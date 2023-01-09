Запрашивать в ИФНС перечень сданных деклараций надо будет по-новому

Опубликован приказ от 29.12.2022 № ЕД-7-19/1295@.
В методичке сказано, что что ответы на электронные запросы налогоплательщиков формируются в автоматическом режиме на основании данных информационных ресурсов в установленных форматах (RTF, XML, PDF).
В ответ на запрос налоговики выдадут такие документы:
- перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году;
- акт сверки по ЕНП;
- справка об исполнении обязанности по уплате налогов;
- справка о принадлежности сумм денег по ЕНП;
- справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНП.
Запрос на получение этих справок надо подавать по специальной форме.