ЕНП (единый налоговый платеж)

🚨 Налоговики рассказывают, как тестировали на каникулах ЕНС

Закончились праздники, начались трудовые будни и в первый официальный рабочий день 2023 года налоговикам хотелось бы поделиться впечатлениями, ради которых их выгоняли на работу в праздники – работа ЕНС.

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«Работали под соусом тестирования и проверки результатов конвертации цифр КРСБ в этот ЕНС», – пишет автор канала «Налоговый инспектор».

Для налоговиков выглядит все очень похоже на КРСБ, только теперь есть сальдо ЕНС (который и будет видеть налогоплательщик), а внутри расшифровка в разрезе налогов, какое сальдо по какому налогу, какое – по пени, какое – по штрафам.

«Проверка работы свелась к тому, что потыкали данные в ЕНС, руками сверили с тем, что было в КРСБ. Каждого руками не посмотришь, поэтому понажимали по основным налогоплательщикам, визуально вроде легло все ровно, а там, в процессе эксплуатации посмотрим».

Теперь налоговики будут мониторить, как будут ложиться деньги и уведомления, как пойдут дела с зачетами и возвратами. Однако быстрый возврат переплат, который обещали публично, пока можно не ждать.

Процесс перехода на ЕНС продолжается и сегодня, личные кабинеты у многих налогоплательщиков либо не открываются, либо работают не все функции.

ЕНП (единый налоговый платеж)

👿 Бухгалтеры сердятся, что налоговая теперь справки и выписки будет делать две недели

С 2023 года подавайте в налоговую новое заявление, чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом. Форма и формат запроса есть в приказе от 14.11.2022 ЕД-7-19/1086@. Бухгалтеры уже пробуют свериться, но пока безуспешно.

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