🚨 Налоговики рассказывают, как тестировали на каникулах ЕНС

«Работали под соусом тестирования и проверки результатов конвертации цифр КРСБ в этот ЕНС», – пишет автор канала «Налоговый инспектор».

Для налоговиков выглядит все очень похоже на КРСБ, только теперь есть сальдо ЕНС (который и будет видеть налогоплательщик), а внутри расшифровка в разрезе налогов, какое сальдо по какому налогу, какое – по пени, какое – по штрафам.

«Проверка работы свелась к тому, что потыкали данные в ЕНС, руками сверили с тем, что было в КРСБ. Каждого руками не посмотришь, поэтому понажимали по основным налогоплательщикам, визуально вроде легло все ровно, а там, в процессе эксплуатации посмотрим».

Теперь налоговики будут мониторить, как будут ложиться деньги и уведомления, как пойдут дела с зачетами и возвратами. Однако быстрый возврат переплат, который обещали публично, пока можно не ждать.

Процесс перехода на ЕНС продолжается и сегодня, личные кабинеты у многих налогоплательщиков либо не открываются, либо работают не все функции.