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Полис ОМС можно оформить на Госуслугах

Электронный полис готовится за один день, также можно удаленно поменять страховую компанию и регион страхования при смене места жительства.

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Теперь на Госуслугах можно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку, сообщает сайт Минцифры.

Электронный ОМС можно показать на экране телефона в поликлинике. При записи ко врачу онлайн данные о полисе подтянутся автоматически из личного кабинета.

Чтобы получить ОМС нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Если номер полиса уже есть в личном кабинете, то цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление и оформить электронный. Документ будет готов за один день.

Также на Госуслугах можно поменять страховую компанию, регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
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