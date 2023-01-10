Полис ОМС можно оформить на Госуслугах

Теперь на Госуслугах можно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку, сообщает сайт Минцифры.

Электронный ОМС можно показать на экране телефона в поликлинике. При записи ко врачу онлайн данные о полисе подтянутся автоматически из личного кабинета.

Чтобы получить ОМС нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Если номер полиса уже есть в личном кабинете, то цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление и оформить электронный. Документ будет готов за один день.

Также на Госуслугах можно поменять страховую компанию, регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса.