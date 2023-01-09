Как ИП уплатить фиксированные взносы за 2022 год

Дело в том, что с 2023 года действует ЕНП и все налоги и взносы надо платить на КБК ЕНП (18201061201010000510). Фиксированные взносы (и за 2022 год, и за 2023 год) тоже можно платить на этот КБК.

Кроме того, в 2023 году сохраняется способ уплаты налогов на конкретные КБК. В этом случае платежка будет одновременно являться уведомлением.

КБК для взносов на ОПС – 18210214010061005160.

КБК для взносов на ОМС – 18210214030081002160.

Платить взносы в любом случае надо в Тулу. Реквизиты – здесь.

Статус плательщика – 13.