Общество

Через Госуслуги приняли более 1 миллиона заявлений на единое детское пособие

Единое пособие выплачивается в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, а также семьям с детьми.

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Более 1 млн заявлений на единое пособие на детей подали на Госуслугах, сообщает сайт Минцифры.

Помощь назначается семьям с детьми и беременным женщинам. В единое пособие входят выплаты при постановке на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Достаточно подать одну заявку, даже если полагается несколько выплат.

Условия для получения выплаты:

  • среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума;
  • имущество членов семьи не превышает установленный перечень;
  • взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

28 декабря 2022 года на портале Госуслуг открыли форму заявки, а с 3 января 2023 года заявления начали рассматривать и передавать в Социальный фонд. На проверку сведений потребуется 10 рабочих дней.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Общество
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