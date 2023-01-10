Через Госуслуги приняли более 1 миллиона заявлений на единое детское пособие

Более 1 млн заявлений на единое пособие на детей подали на Госуслугах, сообщает сайт Минцифры.

Помощь назначается семьям с детьми и беременным женщинам. В единое пособие входят выплаты при постановке на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Достаточно подать одну заявку, даже если полагается несколько выплат.

Условия для получения выплаты:

среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума;

имущество членов семьи не превышает установленный перечень;

взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

28 декабря 2022 года на портале Госуслуг открыли форму заявки, а с 3 января 2023 года заявления начали рассматривать и передавать в Социальный фонд. На проверку сведений потребуется 10 рабочих дней.