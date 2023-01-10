Ставки по кредитам

С 1 июля 2023 года снизятся ставки по микрозаймам

Ставка не будет превышать 0,8% в день от суммы долга, а максимальный размер переплат будет не больше 130%.

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С 1 июля 2023 года микрофинансовые организации (МФО) не смогут начислять по новым займам сроком до года больше 0,8% от суммы долга в день. Общая переплата, включая проценты, комиссии, штрафы и неустойки, не превысит 130% от размера займа. Закон опубликован 10 января 2023 года в «Российской газете».

Ранее ставка по краткосрочным займам составляла 1% в день, а максимальный размер переплат был 150%.

Для займов «до зарплаты», когда срочно нужна сумма до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней тоже будут новые условия. МФО смогут начислить не больше 1% в день (сейчас 2%), а максимальная сумма процентов и комиссий не будет превышать 15% (сейчас 30%).

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Ставки по кредитам
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