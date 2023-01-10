Отчетность в СФР

«1С», «Астрал» не были готовы к сдаче ЕФС-1. Как справлялись бухгалтеры

Отчет ЕФС-1 можно заполнить через форму у оператора электронного документооборота, если электронно сдаете отчеты.

Версия для печати

ЕФС-1 представляют не позднее следующего рабочего дня, если накануне случилось увольнение или прием на работу нового сотрудника, иное кадровое событие. Отчет новый, действует с 2023 года. Но бухгалтеры вчера жаловались, что в «1С» нет такого отчета.

Обсуждение затеяли в «Красном уголке бухгалтера». Подписывайтесь и Вы.

Коллеги написали, что отправляют через СБИС. Но не у всех получалось.

После 19.00 по Москве люди стали писать, что отправить получается.

Выяснилось интересное: «Сегодня в ЗУП формировала там, где раньше СЗВ-ТД.  Но в списке печатных форм появился ЕФС-1. И выгрузился он как ЕФС. Через СБИС ушел прекрасно. Но в ПФР.  В техподдержке сказали, что весь январь будет принимать ПФР».

А вот еще подсказка: «ЕФС-1 по приему и увольнению можно сделать в "Документы ПУ 6", это программа на сайте Социального фонда России, в программном обеспечении. Версия от 06.01.23г. В ПУ6 сделать, выгрузить XMLфайл, импортировать его в программу с отчетностью и отправить. У меня Астрал, там еще не готово, вот поддержка сегодня и посоветовала вот этот выход».

СЗВ-М

В форме ЕФС-1 нет аналога СЗВ-М

С 2023 года сведения по форме СЗВ-М не сдают. Вместо них – ежемесячный отчет. Не ищите его в форме ЕФС-1, его там нет. Форма ежемесячного отчета совсем другая.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

«Клерк» – номер один в моем сердце и в галактике

Самое крутое в этих мерзких новогодних праздников – это вернуться в любимый пузырь компании. Классных, проверенных боем, людей. Этот пузырь закрывает от всех страшных новостей и от людей с пустыми глазами.

«Клерк» – номер один в моем сердце и в галактике

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще