Маркетплейсы

Пиратские программы теперь продают на маркетплейсах

Пираты предлагают софт для бессрочного пользования по низкой стоимости. Маркетплейсы готовы удалить объявления о продаже товаров, но жалоб пока что не поступало.

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На Ozon, Wildberries и «Авито» появилось в продаже специализированное корпоративное программное обеспечение (ПО), сообщает «Коммерсант». Продают пиратские версии софта Autodesk и Adobe и доступ к лицензионным копиям.

Например, набор программ Adobe будет стоить примерно 5 тыс. рублей, пользование бессрочное. Продавец вышлет флеш-карту с инструкцией по установке и активации софта. При этом официальная лицензия программ стоила примерно 30-70 тыс. рублей в год. Приобрести софт законно сейчас не получится: весной 2022 года Microsoft, Adobe и Autodesk, остановили продажи своих продуктов в России.

Маркетплейсы поясняют, что за легальность программ отвечают продавцы, но если будут претензии, то товары удалят. В «Авито» сообщили, что правообладатели не обращались с просьбой удалить объявления.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Маркетплейсы
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