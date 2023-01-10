«1С» и BSL создали софт для курьерской доставки

Новое программное обеспечение позволит контролировать качество доставки товаров и вести курьерскую базу. Есть несколько версий софта, которые подойдут как малому бизнесу, так и крупным компаниям.

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«1С» и BSL запускают новый сервис автоматизации курьерской доставки, пишут «C-news».

Услуга поможет торговым предприятиям контролировать курьеров, повысить качество доставки и оптимизировать расходы.

«Наши клиенты смогут заводить в систему собственных курьеров, создавать и распределять заказы, отслеживать местоположение курьеров и статус заказов, получать всю необходимую аналитику своих доставок. Партнёрство с крупным вендором позволит использовать экспертизу и партнерскую сеть „1С“ для развития и продвижения продукта, который необходим бизнесам из сфер e-commerce, retail и foodtech», – сообщил Сергей Костин, директор компании BSL.

Компании представят два варианта продукта: «коробочное» (on-premise) решение с возможностью программной доработки и «облачное» (SaaS), которое больше подойдет малому и среднему бизнесу.

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Источник:
«Клерк»
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