«1С» и BSL создали софт для курьерской доставки

«1С» и BSL запускают новый сервис автоматизации курьерской доставки, пишут «C-news».
Услуга поможет торговым предприятиям контролировать курьеров, повысить качество доставки и оптимизировать расходы.
«Наши клиенты смогут заводить в систему собственных курьеров, создавать и распределять заказы, отслеживать местоположение курьеров и статус заказов, получать всю необходимую аналитику своих доставок. Партнёрство с крупным вендором позволит использовать экспертизу и партнерскую сеть „1С“ для развития и продвижения продукта, который необходим бизнесам из сфер e-commerce, retail и foodtech», – сообщил Сергей Костин, директор компании BSL.
Компании представят два варианта продукта: «коробочное» (on-premise) решение с возможностью программной доработки и «облачное» (SaaS), которое больше подойдет малому и среднему бизнесу.