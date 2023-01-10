Налоги, взносы, пошлины

Утвердили новые ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов

Сборы за добычу увеличили, но некоторые предприятия и ИП смогут применять вычет и уменьшить сумму сбора.

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Вступили в силу новые ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, сообщает сайт ФНС.

Сбор за добычу тонны минтая на Дальнем Востоке увеличился с 2 тыс. рублей до 4 тыс. 300 рублей. За вылов тонны трески в Северном бассейне вместо 5 тыс. рублей придется заплатить 7 тыс. 900 рублей.

Теперь сбор будут взимать за вылов раков в Каспийском бассейне и артемии в Азово-Черноморском бассейне.

Правом на вычет, чтобы уменьшить сумму сбора за пользование объектами водных биоресурсов, смогут воспользоваться организации и ИП, которые занимаются:

  • переработкой собственных уловов водных биоресурсов и производством из них рыбной и иной продукции;
  • рыболовством с использованием новых судов рыбопромыслового флота;
  • прибрежным рыболовством.

Предприятие самостоятельно вычисляет размер вычета в соответствии с пунктами 3-5 статьи 333.4-1 Налогового кодекса. При этом вычет должен быть подтвержден Росрыболовством.

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