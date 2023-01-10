Обязательный аудит

💡 Минфин опубликовал рекомендации по проверке бухотчетности за 2022 год

На ревизиях компаний аудиторы будут руководствоваться рекомендациями финансового ведомства по проверке бухгалтерской отчетности за 2022 год. Они приводятся в приложении к письму от 23 декабря 2022 г. № 07-04-09/126779.

Версия для печати
💡 Минфин опубликовал рекомендации по проверке бухотчетности за 2022 год
Иллюстрация: RODNAE Productions/pexels

В первую очередь Минфин напоминает, что сейчас действуют новые стандарты бухгалтерского учета.

Мы подготовим вас к сдаче годовой отчетности за 2022 год и Аттестации. Даже не переживайте.

Затем рассматриваются правила учета отдельных операций. Их можно использовать при составлении бухгалтерской отчетности, чтобы аудиторы не выявили нарушений.

Минфин раскрывает множество вопросов, среди которых:

  • Выбор способа отражения последствий изменения учетной политики;
  • Период отражения последствий изменения учетной политики;
  • Условия признания затрат на проведение ремонта основных средств;
  • Учет НДС в составе арендных платежей;
  • Учет цифровых финансовых активов и тд.

Все эти тонкие моменты понятным языком расписаны в отдельном модуле курса повышения квалификации. Урок можете посмотреть уже сейчас. Там же все изменения в учете и налогах, которые помогут сдать тест и аттестоваться.

Аттестат появится в вашей карточке участника Сообщества профессиональных бухгалтеров, за которым следят коллеги и работодатели.

Кстати, если вы еще не заполнили анкету, сейчас самое время.

Мы оказываем информационную поддержку участникам Сообщества.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркировка товаров

Ресторанный и гостиничный бизнес уходят в цифру: новые правила маркировки для HoReCa

С 1 ноября 2022 года вступили в силу новые правила по работе с маркированной водой в упаковке. Это касается всего ритейла, в том числе ресторанного и гостиничного бизнеса. Рассказываем, как работать в новых условиях.

Ресторанный и гостиничный бизнес уходят в цифру: новые правила маркировки для HoReCa

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
СЗВ-М

В форме ЕФС-1 нет аналога СЗВ-М

С 2023 года сведения по форме СЗВ-М не сдают. Вместо них – ежемесячный отчет. Не ищите его в форме ЕФС-1, его там нет. Форма ежемесячного отчета совсем другая.

Читать еще