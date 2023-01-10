💡 Минфин опубликовал рекомендации по проверке бухотчетности за 2022 год

В первую очередь Минфин напоминает, что сейчас действуют новые стандарты бухгалтерского учета.
Мы подготовим вас к сдаче годовой отчетности за 2022 год и Аттестации. Даже не переживайте.
Затем рассматриваются правила учета отдельных операций. Их можно использовать при составлении бухгалтерской отчетности, чтобы аудиторы не выявили нарушений.
Минфин раскрывает множество вопросов, среди которых:
- Выбор способа отражения последствий изменения учетной политики;
- Период отражения последствий изменения учетной политики;
- Условия признания затрат на проведение ремонта основных средств;
- Учет НДС в составе арендных платежей;
- Учет цифровых финансовых активов и тд.
Все эти тонкие моменты понятным языком расписаны в отдельном модуле курса повышения квалификации. Урок можете посмотреть уже сейчас. Там же все изменения в учете и налогах, которые помогут сдать тест и аттестоваться.
Аттестат появится в вашей карточке участника Сообщества профессиональных бухгалтеров, за которым следят коллеги и работодатели.
Кстати, если вы еще не заполнили анкету, сейчас самое время.
Мы оказываем информационную поддержку участникам Сообщества.