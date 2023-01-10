В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 нужен код ОКЗ даже для договоров ГПХ

Наша подписчица для договора ГПХ не указала код ОКЗ. Как результат – отчет не принят.
Обсуждение идет в «Красном уголке бухгалтера».
Коллеги вчитались в порядок заполнения ЕФС-1 и убедились, что для трудовых договоров нужен код ОКЗ, а для договоров ГПХ – код ОКЗ + еще один код.
В графе 6 «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия (по ОКЗ).
Эта графа обязательно должна быть заполнена, если вид мероприятия принимает значение:
- Прием;
- Перевод;
- Увольнение;
- Приостановление;
- Возобновление;
- Начало договора ГПХ;
- Окончание договора ГПХ.
Для договоров ГПХ в графе 6 также указывается еще один код.
Вот перечень этих кодов:
Код
Вид договора
ДГПХ
договор гражданско-правового характера о выполнении работ (оказании услуг)
ДАВТ
договор авторского заказа
ДОИП
договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства
ИЗЛД
договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства
ЛДПИ
договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства