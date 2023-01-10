Сокращенному пенсионеру тоже положено выходное пособие за второй месяц

Разъяснение дает ГИТ по г. Москве в письме от 19.12.2022 № 77/7-41386-22-ОБ/10-44050-ОБ/18-593.

Пособие платят за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Обратиться за пособием надо в течение 15 календарных дней после окончания месяца.

Если сотрудник-пенсионер не встал на учет в ЦЗН, он все равно может претендовать на пособие за второй месяц.

Для этого он должен предъявить: