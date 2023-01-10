Бизнес предупреждают о волне хакерских атак

Уже к весне 2023 года количество DDoS-атак на российский бизнес может увеличиться на 300%, превысив рекорды 2022 года, когда число инцидентов составило около 1,2 млн. Наибольшую опасность будут представлять атаки на внутренние платформы организаций.
Пять лет прошло с того времени, когда вступила в силу ст. 54.1 НК. Что можно сегодня сказать о практике ее применения? Можно провести анализ на основании имеющейся информации об исходе порядка 100 судебных споров на протяжении 2022 года, решаемых на основе интересующей нас статьи о налоговой реконструкции.
Уже к весне 2023 года количество DDoS-атак на российский бизнес может увеличиться на 300%, превысив рекорды 2022 года, когда число инцидентов составило около 1,2 млн. Наибольшую опасность будут представлять атаки на внутренние платформы организаций.
Покрывать дефицит пришлось за счет госзаимствований и использования накоплений Фонда национального благосостояния. Одним из главных источников дохода для бюджета стали налоги «Газпрома», выплатившего в 2022 году повышенный НДПИ.
Не дождется ФНС от бухгалтеров молчаливого ожидания перехода на ЕНС. Второй рабочий день, а бухгалтеры уже запрашивают сверку с налоговой. И хотя часть коллег советует выждать хотя бы неделю, остальная часть уверяет: лучше суетиться сейчас, чем потом разбираться с пенями и штрафами.