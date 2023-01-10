Пользователи интернета

Бизнес предупреждают о волне хакерских атак

Уже к весне 2023 года количество DDoS-атак на российский бизнес может увеличиться на 300%, превысив рекорды 2022 года, когда число инцидентов составило около 1,2 млн. Наибольшую опасность будут представлять атаки на внутренние платформы организаций.

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Для создания полноценных штатов мониторинга и предотвращения угроз в компаниях недостаточно кадров, пора привлекать привлекать внешних специалистов, пишет «Коммерсант».

Число DDoS-атак на инфраструктуру за прошлый год превысило более чем на 700% показатели 2021 года, достигнув 1,2 млн инцидентов.

Наибольшее количество атак, около 1 млн, произошло на уровне приложений (Application Layer или L7 – имитируют обращение пользовательского приложения, например просмотр веб-страниц).

Урон от новых атак будет в разы сильнее, поскольку тенденция изменится «от количества к качеству», говорит руководитель направления защиты на уровне приложений DDoS-Guard Дмитрий Никонов. Хакеры будут использовать уязвимости и локальные атаки на ключевые сервисы, которыми пользуется большое число организаций: «Это может быть локальная платформа для видеоконференций, которая развернута внутри IT-системы корпорации. Атака может зацепить и другие сервисы, размещенные в том же IT-кластере, в результате работа компании будет на время парализована».

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Пользователи интернета

Бизнес предупреждают о волне хакерских атак

Уже к весне 2023 года количество DDoS-атак на российский бизнес может увеличиться на 300%, превысив рекорды 2022 года, когда число инцидентов составило около 1,2 млн. Наибольшую опасность будут представлять атаки на внутренние платформы организаций.

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