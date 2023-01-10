Экономика России

Первый в РФ агропромышленный кластер запустили в Башкирии

Проект позволит наладить производство продукции от фермера до магазина. Общий объем инвестиций превысит 37 млрд рублей.

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Проект агропромышленного кластера Башкирии стал первым в России, он включен в реестр Минпромторга РФ и направлен на создание единой цепочки производства пищевой продукции. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«Агрокластер позволит объединить в единую цепочку все звенья – от фермера до магазина. Предприятия пищевой перерабатывающей промышленности смогут снизить зависимость от импортных составляющих – за счет сырья, материалов, комплектующих, которые производят другие участники кластера. Производители получат право на федеральные субсидии и льготные кредиты», – написал Радий Хабиров.

В Башкирии создадут агропарк, оптово-распределительные и транспортно-логистические центры, а также цехи по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Общий объем инвестиций превысит 37 млрд рублей.

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