Личные финансы

Жители Волгограда самые финансово грамотные

Такое решение приняли аналитики Сбера на основании опроса жителей крупных городов страны.

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Самые финансово грамотные россияне проживают в Волгограде, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «СберСтрахования», «СберСтрахования жизни» и «Сбер НПФ».

На втором и третьем месте жители Перми и Ульяновска.

Список был составлен на основании рассказов жителей крупных городов о своих способностях к накоплению денег, о том, как они ведут семейный бюджет, инвестиционную деятельность и как общаются с налоговой системой.

«В итоге в среднем 47% респондентов назвали себя финансово образованными», – сообщил Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

94% жителей Хабаровска умеют вести личный бюджет, в Челябинске и Ульяновске 88% и 85% способны распознать мошенников, а в Оренбурге умеют копить 70% опрошенных.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Личные финансы
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