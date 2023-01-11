ЭДО

Для счета на оплату утвердят электронный формат

Налоговикам можно будет направлять электронные счета, которые компания выставляет контрагентам. Утвердят электронный XML-формат этих бланков.

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Проект опубликован на федеральном портале.

Ранее ФНС утвердила электронный формат акта выполненных работ, электронный акт сверки.

НК не обязывает применять исключительно форматы ФНС.

Но если их использовать, будет проще сдать документы на проверку (письмо ФНС от 09.12.2022 № ЗГ-3-26/13861).

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Источник:
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Рубрика:
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