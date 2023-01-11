IT-специалистам, которые вернулись в РФ, готовят отсрочку от призыва

Минцифры вместе с профильными ассоциациями обсуждают как вернуть уехавших IT-специалистов. Собираются предложить гарантированную отсрочку от призыва в армию и оплатить перелет в РФ. Однако айтишникам придется платить больше НДФЛ. Об этом пишет «Коммерсант».

Главы совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов заявил, что для тех, кто работает из-за рубежа могут повысить НДФЛ с 13% до 30%, даже если они остались налоговыми резидентами РФ.

Минцифры не поддерживают такой подход, поскольку он спровоцирует переход специалистов в зарубежные компании.

«Что касается жестких предложений, а именно запрета удаленной работы и повышения налогов до 30%, то такой метод только навредит, поскольку IT-специалисты массово начнут увольняться», – сообщил Валентин Макаров, глава НП «Руссофт».

Пакет мер для «обратной релокации» IT-специалистов пока обсуждается, окончательно он будет принят в ближайшее время.