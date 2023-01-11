Инвестиции

ЦБ будет контролировать финансовые сделки на интернет-платформах

Финансовые инвестиционные платформы с 11 января 2023 года должны соблюдать Закон о национальной платежной системе. В случае нарушений ЦБ ограничит выпуск и сделки с цифровыми активами.

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11 января 2023 года вступает в силу Закон о национальной платежной системе, по которому Банк России может до шести месяцев ограничить работу оператора финансовых платформ. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сначала оператору интернет-платформы Центробанк отправит предписание об устранении нарушений. Если в течение года оператор продолжит не соблюдать закон о национальной платежной системе, то ЦБ примет следующие меры:

  • ограничит оператору инвестиционной платформы привлечение средств;
  • обяжет оператора информационной системы прекратить выпуск и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА);
  • ограничит сделки с цифровыми финансовыми активами.

Закон направлен на повышение инвестиционной привлекательности ЦФА. В нем уточняется порядок расчетов по сделкам с использованием финансовых, инвестиционных платформ, которые выпускают цифровые финансовые активы.

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