ЦБ будет контролировать финансовые сделки на интернет-платформах

11 января 2023 года вступает в силу Закон о национальной платежной системе, по которому Банк России может до шести месяцев ограничить работу оператора финансовых платформ. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сначала оператору интернет-платформы Центробанк отправит предписание об устранении нарушений. Если в течение года оператор продолжит не соблюдать закон о национальной платежной системе, то ЦБ примет следующие меры:

ограничит оператору инвестиционной платформы привлечение средств;

обяжет оператора информационной системы прекратить выпуск и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА);

ограничит сделки с цифровыми финансовыми активами.

Закон направлен на повышение инвестиционной привлекательности ЦФА. В нем уточняется порядок расчетов по сделкам с использованием финансовых, инвестиционных платформ, которые выпускают цифровые финансовые активы.